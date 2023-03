Wir sind in der evangelischen Landeskirche in einem großen Umbruchprozess. Wir müssen uns auf weniger Personal, weniger Geld und weniger Gebäude einstellen. Zugleich muss sich die Kirche in einer sich veränderten Gesellschaft neu aufstellen, damit sie auch weiterhin nah bei den Menschen sein kann. Der Zukunftstag, der sich an Hauptamtliche und Ehrenamtliche richtet, soll dazu Impulse geben. Es geht darum, wie neue Formen kirchlichen Lebens aussehen können. Und der Tag soll ein Stück weit der Traurigkeit entgegenwirken über das, was in den nächsten Jahren verloren gehen wird. Insofern soll die Veranstaltung auch ermutigen.