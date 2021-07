Opferstock in Ettlinger Kirche gewaltsam aufgebrochen und ausgeraubt

Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch den Opferstock in der Martinskirche demoliert und geplündert. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Überfall in der Martinskirche

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in der Martinskirche in Ettlingen den Opferstock gewaltsam geöffnet und ausgeraubt.

Wie das Karlsruher Polizeipräsidium mitteilte, haben die Diebe den Opferstock zunächst gewaltsam aufgebrochen und dann das darin liegende Bargeld gestohlen. Insgesamt soll dabei ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro entstanden sein. Wie viel Geld letztlich der Kirche entwendet wurde, bleibt bisher unbekannt.

Die Polizei bittet eventuelle Augenzeugen oder Hinweisgeber sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.