Pkw kollidiert mit Lkw in Ettlingen: Unfallverursacher unklar

An einer Kreuzung an der B3 bei Ettlingen ist ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Polizei hat nun Schwierigkeiten, den Unfallverursacher zu bestimmen.

Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto an der Bundesstraße 3 bei Ettlingen am Donnerstagabend sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens. Wie die Beamten mitteilten, fuhr der 44 Jahre alte Fahrer des Lkw gegen 18.30 Uhr von der Landesstraße 605 kommend auf die B3 in Richtung Ettlingen.

Der 74-jährige Autofahrer verließ die A5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und musste an der Kreuzung zur B3 anhalten.

Laut eigenen Angaben des Autofahrers stand vor ihm an der roten Ampel noch ein weiterer Wagen. Als das Auto vor ihm losfuhr, fuhr er offenbar ebenfalls an und bog nach rechts in Richtung Ettlingen ab. In der Kreuzung kollidierte er daraufhin mit dem Heck des Lkw.

Es konnte bis jetzt nicht geklärt werden, wer Schuld war

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8.000 Euro. Vor Ort konnte nicht geklärt werden, wer den Verkehrsunfall verursacht hat, sodass die Polizei nun Zeugen sucht, die insbesondere zu der Frage der Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt Auskunft geben können.

Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 melden.