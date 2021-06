Warum welken die Platanen auf dem Neuen Markt in Ettlingen?

Sie welken. Die vier Platanen auf dem umgestalteten Neuen Markt kümmern vor sich hin, haben in den vergangenen Tagen Blätter abgeworfen. „Sieht trostlos aus“, kommentierte Yvonne Pieper aus Karlsruhe, die am Sonntag einen Ausflug nach Ettlingen gemacht und sich mit einem Eisbecher versorgt hat. Mit diesem Urteil steht sie nicht allein.

Bürgermeister Moritz Heidecker (parteilos) berichtete am Montag davon, dass sich schon einige besorgte Bürger im Rathaus gemeldet hätten, „weil sie wissen wollen, was mit den Bäumen passiert ist“. Es gebe verschiedene Möglichkeiten: Die eine, „und der neigen Sachverständige zu“, sei ein sogenannter Pflanzschock. Der trete bei größeren Bäumen, die verpflanzt würden, eher auf als bei kleineren.

Die Platanen wurden bei einer Baumschule in der Nähe von Bremen geordert. Dort waren sie groß gezogen worden und wechselten binnen zwölf Jahren mehrmals den Standort. Grund: Die Ballen sollten kompakt gehalten werden und das Wurzelwerk sollte sich nicht zu weit ausbreiten. Am Neuen Markt ist das Platzangebot in den Trögen begrenzt und konnte auch durch den Umbau nicht vergrößert worden.