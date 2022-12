Polizei fasst Dieb: 40-Jähriger bricht in Ettlinger Wohnung ein

Nachdem ein Mann am Dienstag in eine Wohnung in Ettlingen eingebrochen ist hat die Polizei den Mann festgenommen. Nun muss er vor einen Haftrichter.

Ein 40-jähriger Mann ist am Dienstag in eine Wohnung in Ettlingen eingebrochen. Nun kam er am Mittwoch vor einen Haftrichter, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte.

Der Mann hebelte gegen 16.30 Uhr ein Fenster der Wohnung auf. Im Anschluss durchsuchte er mehrere Räume. Dabei klaute er diversen Schmuck. Der Mann flüchtete vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei.

Auf Grund eines Zeugenhinweises konnten die Ermittler den Mann in Neustadt vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung konnten sie das Diebesgut sicherstellen.