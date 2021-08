Tot geborgen wurde am Donnerstag eine ältere Frau in der Ettlinger Alb. Erst vor wenigen Wochen hatte es an dem Flüsschen einen Leichenfund gegeben.

Erneuter Leichenfund in der Ettlinger Alb: Am Donnerstagmorgen wurde gegen 10.30 Uhr in unwegsamem, schwer einsehbarem Gelände an der Alb zwischen den Tennisplätzen am Brudergarten und der Shell-Tankstelle in der Pforzheimer Straße Ettlingen eine tote Person geborgen.

Es handelt sich laut Polizei um eine ältere Frau, die Leiche war bekleidet. Die Identität ist bislang nicht bekannt. Vor Ort waren neben Einsatzkräften des Polizeireviers Ettlingen Kriminaltechniker aus Karlsruhe.

Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ettlingen, kümmerte sich mit 15 Mann unter der Leitung von Alexander Johmann-Vonier um die Bergung der Leiche.

Obduktion in der Gerichtsmedizin Heidelberg

Alarmiert worden war die Polizei nach BNN-Informationen durch einen Zeugen, der an der Alb Vogelbeobachtungen angestellt und bemerkt hatte, dass dort jemand liegt.

Noch ist unklar, wie die Frau zu Tode kam, der Leichnam kommt in die Gerichtsmedizin der Uniklinik Heidelberg, wo eine Obduktion erfolgt. Polizeisprecher Dieter Werner sagte, die Ermittlungen der Kripo liefen. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte für ein Kapitalverbrechen.

Erst am 20. Juli war am Mühlenwehr die Leiche eines 32 Jahre alten Mannes entdeckt worden. Er stammte aus Gambia und lebte in einer Flüchtlingsunterkunft. Als Todesursache stellten die Gerichtsmediziner bei ihm Ertrinken fest.