Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Ettlingen

Nach einem Unfall zwischen zwei Autos am Montagnachmittag in der Ettlinger Dieselstraße ist die Polizei auf der Suche nach einem unbekannter Autofahrer. Der Fahrer stieß beim ausparken mit einem anderen Auto zusammen.

Am Montag hat sich gegen 17 Uhr in der Dieselstraße in Ettlingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ereignet. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 56-jähriger Autofahrer auf der Dieselstraße in Richtung Zehntwiesenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 61 parkte zeitgleich ein bislang unbekannter Autofahrer sein Auto aus und kollidierte hierbei mit dem Auto des 56-Jährigen. Der unbekannte Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter in Richtung Zehntwiesenstraße.

An dem Auto des 56-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro. Das Auto des Verursachers müsste im vorderen linken Frontbereich starkt beschädigt sein. Den Angaben des Geschädigten zufolge handelte es sich um einen grauen Pkw.