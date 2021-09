Hardenberg-Gruppe gibt Gas

15-Millionen-Projekt in Ettlingen: Spatenstich für das Erlebniszentrum Porsche

In Karlsruhe wurde die Graf Hardenberg-Gruppe auf der Suche nach einem größeren Standort fürs dortige Porsche-Zentrum nicht fündig, nun wird für 15 Millionen in Ettlingen gebaut. Am Rande des Spatenstichs gab es auch kleine Seitenhiebe Richtung Stadt Karlsruhe.