Da muss ich das Land, vor allem das Wissenschaftsministerium loben. Es gab auf unbürokratische Weise zunächst eine Förderung über 6,5 Millionen Euro für die Breitenkultur, zu der auch die Amateurchöre gehören. Je nach Chorgröße wurden gestaffelt 800 bis 1.400 Euro an Unterstützung über uns, den Badischen Chorverband, ausgezahlt. Das ist wirklich hervorragend gelaufen. Jetzt wird es in gleicher Höhe wie beim ersten Mal eine neuerliche Unterstützung durch das Land geben. Unser Verband selbst hat 60.000 Euro in die Hand genommen und den Chören bei Aufwendungen geholfen, die sie coronabedingt hatten. Also beispielsweise Investitionen in Hygienemaßnahmen. Wir haben unsere Chöre auch gebeten, die Chorleiter, wenn irgend möglich, weiterzubezahlen. Sie werden ja nach der Krise wieder dringend gebraucht.