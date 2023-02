Premiere für Triathlon rund um den Ettlinger Buchtzigsee im September

Start ist am Buchtzigsee, wo die Sportler insgesamt 1,5 Kilometer in zwei Runden schwimmen müssen. In der Wechselzone ziehen sie anschließend ihre Radkleidung an und fahren mit ihren Rädern Richtung Ettlingenweier, am Kreisverkehr hoch nach Schluttenbach, dann nach Schöllbronn, wo sie wenden und wieder bergab fahren, nur um dasselbe dann noch zweimal zu machen. Insgesamt legen sie 39,9 Kilometer in drei Runden zurück.

Abschließend geht es am Buchtzigsee runter vom Rad und auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke, die in zwei Runden um den Sulzbacher See und wieder zum Buchtzigsee führt.