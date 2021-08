Gefährliche Quads: Unfälle nehmen in Ettlingen zu

Quads sind beliebt - und tückisch: Die Unfälle damit haben im Stadt- und Landkreis Karlsruhe zugenommen. Er jüngst landete ein Fahrer in Ettlingen an einem Baum und wurde schwer verletzt.

„Quadfahren ist gefährlich, denn Quads sind unsichere Verkehrsmittel.“ Das sagt Joachim Zwirner, Verkehrsexperte aus dem Karlsruher Polizeipräsidium. Als solcher ermittelt er Unfallschwerpunkte im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, weiß außerdem aus seiner akribisch geführten Statistik, mit welchem Fortbewegungsmittel besonders viele Menschen verunglücken.

Nach dem schweren Quadunfall Anfang August in der Karlsruher Straße in Ettlingen, bei dem ein 57 Jahre alter Mann frontal gegen einen Baum prallte, erklärt Zwirner auf Nachfrage: „Beim Quad ist der schmale Radstand ein Problem und dass man sich – anders als beim Motorrad – nicht in die Kurve legen kann.“