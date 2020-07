Ettlingen - Karlsruhe

Radschnellweg entlang der Alb

Aktuelles Thema in der Verkehrspolitik des Landes sind Radschnellwege. Auch in der Region Karlsruhe sind mehrere angedacht. Das Hauptaugenmerk liegt zunächst auf der Verbindung von Ettlingen nach Karlsruhe. Hier werden bis zu 10.000 Fahrten am tag prognostiziert.