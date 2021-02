Ralph Knebel hatte es schon früh mit gutem Essen zu tun. „Meine Mutter hat wahnsinnig gut gekocht“, erzählt der Küchenchef des Ettlinger „Erbprinz“. Essen bedeutete deshalb in der Familie Knebel deshalb schon immer mehr als nur reine Nahrungsaufnahme.

Doch die kochtalentierte Mutter war noch etwas anderes: Kriminalbeamtin. „Wenn sie bei längeren Einsätzen war, kümmerte sich mein Vater ums Essen“, sagt Ralph Knebel. Und so toll sein Vater auch sonst war: „Kochen konnte er nicht.“

So begann der junge Ralph schon sehr früh, das Kochen zu lernen und setzte damit den Startpunkt für eine Karriere, die ihn über Stationen in Sternerestaurants wie dem „Königshof“ in München schließlich in das Traditionshaus nach Ettlingen brachte. Dort ist seine Küche seit 2012 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.