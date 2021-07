Kochte schon für Donald Trump

Die neuen „Ratsstuben“: Nachhaltige Küche und Fleischeslust im Ettlinger Zentrum

Nicht nur wer Fleisch liebt, wird sich in den neuen „Ratsstuben“ in Ettlingen sehr gut aufgehoben fühlen. Küchenchef Leonhard Bader kochte seine Spezialitäten schon auf der ganzen Welt, darunter in Donald Trumps Privatclub „Mar-a-Lago“.