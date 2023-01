Austauschpflicht nach zehn Jahren

Ettlinger Feuerwehrkommandant warnt vorm Vergessen der Rauchmelder

Zehn Jahre sind seit der Einführung der Rauchmelder-Pflicht in Wohnungen und Wohnhäusern im Land vergangen. In der Zeit hat die Feuerwehr einiges an Erfahrungen gesammelt. Nun greift eine Austauschpflicht.