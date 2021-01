Kartellamt hat grünes Licht für Übernahmen gegeben

Verwirrung um „Wir schließen“-Schilder: Was wird aus den beiden Real-Märkten in Ettlingen?

In der Real-Filiale in der Ettlinger Zehntwiesenstraße hängen Plakate mit dem Hinweis „Wir schließen diesen Markt - alles muss raus“. Was das bedeutet.