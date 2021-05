Nach den Pfingstferien wird es ernst: Dann beginnen für 112 junge Männer und Frauen an der Ettlinger Anne-Frank-Realschule die Abschlussprüfungen. Sechs von ihnen machen den Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse. Ebenfalls sechs Schüler haben sich laut Schulleiterin Christine Kirchgäßner dafür entschieden, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen.

Für die restlichen geht es nun in den Endspurt zu den Prüfungen. Den Auftakt macht am 8. Juni der Deutschtest, am 10. Juni folgt Mathe, in der darauffolgenden Woche Englisch (15. Juni) und schließlich am 18. Juni das Wahlpflichtfach Alltagskultur, Ernährung, Soziales, kurz AES.

Die meisten Bauchschmerzen bereite ihr Mathe, sagt die 15-jährige Yusra Umer, und Klassenkamerad Justin Nicholson pflichtet ihr bei. Vor allem der Part der Prüfung, in dem sie mit Formelsammlung und Taschenrechner arbeiten, könnte knifflig werden. Yusra Umer ist jedoch zuversichtlich: „Ich werde richtig nervös sein, aber ich glaube, ich werde es ganz gut meistern.“