Der Aufwand ist relativ groß, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nach 2020 jetzt wieder Austragungsort sind, zusammen mit der Musikschule in Bretten. Dort erlebt man Schlagzeug und Gitarre Pop, bei uns Holz- und Blechblasbläser, Streicher, Gesang und Klavier.

Der Wettbewerb beginnt schon am Freitag mit den Pianisten, die erfahrungsgemäß am stärksten vertreten sind. Allein da haben wir mehr als 70 Anmeldungen. Die kommen inzwischen glücklicherweise elektronisch.

Wir mussten vorab Zeitpläne machen und abstimmen. Auch mussten wir Juroren finden. Wir haben jetzt 22, vorwiegend Musiklehrer. Die jüngsten Teilnehmer, die zwischen fünf und sechs Jahre alt sind, haben deutlich kürzere Vorspiele als die älteren. Sie sind Anfang 20, die meisten von ihnen treten in der Kategorie Gesang an.