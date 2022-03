Reifenstecher in Ettlingen: Sieben Pkws in einer Nacht

Ein bislang unbekannter Täter sticht in der Nacht zum Sonntag mehrere Autoreifen in Ettlingen auf. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Reifen an sieben Pkw in Ettlingen zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde zusätzlich ein Motorroller umgeworfen.

Mehrere Fahrzeugbesitzer stellten am Sonntagvormittag zerstochene Reifen fest. Die Anwohner stellten ihre Fahrzeuge überwiegend in der Schleinkoferstraße und in der Beethovenstraße ab.

Der Tatzeitraum lag zwischen 1 Uhr bis 11.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Im gleichen Tatzeitraum wurde auch ein abgestellter Motorroller umgeworfen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung setzen.