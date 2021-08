Reinhold Messner hält am Sonntag um 21 Uhr im Open Air der Ettinger „Kulisse“ einen Vortrag über seinen Schicksalsberg Nanga Parbat. Im Gespräch mit den BNN erklärt er, warum ihm das Geschichtenerzählen so wichtig ist.

Der Weg nach Ettlingen ist für Reinhold Messner nicht leicht. Bei Stuttgart versagen die Signalleuchten am ICE, Messner und seine Frau Diane Schumacher kommen mit Verspätung in Baden an. Dafür lernen beide am Sonntag Ettlingen kennen, eine Stadt, in der sie noch nie gewesen sind – obwohl die großen Geschwister Karlsruhe und Freiburg Messner nicht unbekannt sind.

Der Bergsteiger ist in die „Kulisse“ gekommen, um am Abend beim Open Air am Dickhäuterplatz über den Nanga Parbat zu sprechen. Es ist Reinhold Messners Schicksalsberg: Dort starb sein Bruder Günther, dort gelang Messner aber auch der erste Alleingang auf einen Achttausender. Und: Dort hat sich der Abenteurer selbst neu erfunden.

„Ich habe sieben Leben geführt“, erklärt Messner im Gespräch mit den BNN. Weil er durch einen Unfall am Nanga Parbat sieben Fußzehen verlor, konnte er nicht mehr so gut am Fels klettern wie früher.