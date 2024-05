Heulende Motoren bei Modellbau-Jumpstart-Trophy am Ettlinger Minidrom

Rennen werden schon in der Werkstatt mitentschieden. Wie die akribischen Vorbereitungen und heißen Läufe auf der Strecke des Ettlinger Minidrom ablaufen.

Aufheulende Motoren und quietschende Reifen prägten am Wochenende die Geräuschkulisse auf dem Ettlinger Minidrom in der Bulacher Straße. Im Gegensatz zur nahegelegenen Autobahn waren auf der dortigen Rennstrecke allerdings keine echten Autos, sondern „nur“ Modellautos unterwegs. Doch bei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h hätten die kleinen Flitzer genauso gut auf der Autobahn mithalten können.

Technik macht rund 30 Prozent aus, Können die übrigen 70. Daniel Büchner

Vereinschef MC Ettlingen

Doch bevor die funkgesteuerten Autos auf die Strecke gehen, müssen die Modellsportler einige Zeit in der Werkstatt investieren. „Die Autos kauft man sich als Baukasten und stellt sich Einzelteile wie den Motor oder die Elektronik selbst zusammen“, erklärt Daniel Büchner, Vorsitzender des MC Ettlingen. „Die Technik macht rund 30 Prozent aus, das Können die übrigen 70 Prozent“, so Büchners Einschätzung.

Dafür investieren die Modellsportler viel Zeit. „Zwei Stunden am Tag sind es bei uns bestimmt“, sagt Michael Fuhrmann. „Nichts am Auto zu machen, ist ein Rückschritt“, ergänzt er. Gemeinsam mit seinem Sohn Leon (13 Jahre alt), der als eine der deutschen Nachwuchshoffnungen gilt, bildet Fuhrmann ein Team. Die Aufgabenverteilung ist klar geregelt. Der Vater ist der Schrauber, der Sohn der Fahrer.

Vater und Sohn machen auch in Ettlingen gemeinsame Sache

Das ist keine Seltenheit, wie man beim Gang durch das Fahrerlager feststellt. Bei Familie Gruber sind es gar drei Generationen, die ihren Sport mit Leidenschaft ausüben. Neben Fahrer Toni Gruber sind auch sein Vater Gerrit sowie Opa Hartmut aus Sachen mit an die Rennstrecke in Ettlingen gekommen.

„Die Konstellation ist einfach so gewachsen“, sagt Hartmut Gruber, der früher selbst gefahren ist und die Begeisterung bei seinem Sohn und dem Enkel entfacht hat. Toni Gruber lobt derweil bei strahlendem Sonnenschein die Organisation und Stimmung an der Strecke. „Es herrscht eine sehr angenehme Atmosphäre hier, das ist eine schöne Abwechslung“, betont Gruber.

Denn die Jumpstart Trophy war an diesem Wochenende sozusagen nur der Vorlauf für die in zwei Wochen wieder auf dem Gelände des MC Ettlingen stattfindenden Nitro Series. Während es an diesem Wochenende 64 Starter waren, erwartet Büchner dann über 160 Teilnehmer und dementsprechend eine noch größere und härtere Konkurrenz.

In zwei Wochen geht es um alles. Leon Fuhrmann

Modellsportler

„In zwei Wochen geht es um alles, wir nutzen die Gelegenheit daher, um das Auto richtig einzustellen und alles abzustimmen“, erzählt auch Leon Fuhrmann. Nachdem am Samstag nur Trainingsläufe stattfanden, ging es am Sonntag in den vier verschiedenen Kategorien zunächst in den Vorläufen und dann den Finalläufen zur Sache.

Die Fahrer steuern die Zwei-Gang-Autos dabei mit ihrer Fernbedienung aus dem Fahrerstand oberhalb der Boxengasse mit Gas und Bremse sowie über die Lenkung. „Die Bremskraft sowie die Lenkung können die Fahrer individuell einstellen“, erklärt hierzu Thilo Dieckmann, der die Rennserie organisiert.

„Es lief sehr gut, das Auto hat gut funktioniert“, sagt Leon Fuhrmann nach seinem Vorlauf. Die Ettlinger Strecke gilt es mit den 2 PS starken Autos, die in nur einer Sekunde von null auf 100 km/h beschleunigen, erst mal so gut zu meistern. „Sie ist sehr anspruchsvoll, weil sie viele Kurven hat, in denen man anbremsen und sie dann sauber fahren muss“, erklärt der Nachwuchsfahrer.

Ettlingen gehört zu den besten Strecken der Welt. Thilo Dieckmann

Organisator der Rennserie

„Ettlingen gehört zu den besten Strecken der Welt“, sagt Dieckmann sogar. Und er muss es wissen, denn in den letzten 15 Jahren ist Dieckmann wie viele weitere Fahrer weltweit auf Rennstrecken unterwegs gewesen. Auch wenn es am Wochenende in Ettlingen auch eine Kategorie für Elektroautos gab, haben es Dieckmann nach wie vor die Verbrennerautos besonders angetan.

„Die Komplexität macht den Reiz aus, wir sind dabei sogar dem richtigen Motorsport überlegen“, meint Dieckmann. Denn nur kleinste Änderungen könnten aufgrund des verkleinerten Maßstabes viel größere Auswirkungen haben. Doch die Verbrenner schlucken natürlich auch Sprit.

Verbrenner-Modelle werden mit Nitromethan betankt

Betrieben werden sie mit Nitromethan. „In vier Minuten schluckt ein Auto rund 100 Milliliter, also in etwa eine halbe Dose Cola“, erklärt Dieckmann. Im 45-minütigen Finale verbrauchen die Selbstzündermotoren somit etwa einen Liter Treibstoff. Das erfordert auch Tankstopps, sodass neben der Wahl der Reifen auch die Leistungsstärke des Motors erheblichen Einfluss auf die Taktik der Fahrer hat. Für viele beginnt das Rennen daher eben bereits bei der Vorbereitung in der Werkstatt.