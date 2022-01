Ettlinger Polizeirevierleiter erklärt Vorgehen bei „Spaziergängen“ gegen Corona-Maßnahmen

Versammlungen oder versammlungsähnliche Zusammenkünfte gegen die beschlossenen Maßnahmen sind keine neue Erscheinung. Bereits 2021 fanden in Ettlingen vereinzelt sogenannte „Lichtermahnwachen“ im Umfeld des Rathauses statt. Wir registrieren hier seit Mitte Dezember vereinzelt Gruppierungen und Einzelpersonen in der Innenstadt, teilweise mit Lichtern oder Kerzen. Uns ist bekannt, dass in den sozialen Medien hierzu aufgerufen wird. Da jedoch keine versammlungsrechtliche Anmeldung erfolgt, besteht die Möglichkeit, dass die Personen von uns schlicht und ergreifend nicht als „Spaziergänger“ erkannt werden.