Er kümmert sich um den Brandschutz in städtischen Gebäuden, er beauftragt Handwerker für kleinere Reparaturen, er dokumentiert Schäden, die beseitigt werden müssen: Jürgen Schantze. Die Arbeit im Amt für Gebäudemanagement der Stadt Ettlingen montags bis freitags ist aber nur das eine.

Das andere ist Schantzes Leidenschaft für Unterhaltungsmusik, die seine freie Zeit ausfüllt. Ausfüllte, muss man korrekterweise sagen, denn Corona hat auch die Wochenenden des 58-Jährigen verändert: „Ich bin mehr zuhause als früher.“

Gesellige Veranstaltungen, Firmenfeiern in größerem Stil, Hochzeiten und jetzt erneut die Saalfastnacht sind gecancelt. „Das merke ich natürlich“, sagt der Nebenerwerbs-Musiker über die unfreiwillige Auftrittspause, die schon so lange dauert. Wie viele andere hofft auch er auf nicht mehr allzu weit entfernte bessere Zeiten. Jetzt will er zunächst sein Musikwissen im TV unter Beweis stellen.

Seit mehr als 40 Jahren musikalisch unterwegs

Schantze ist seit mehr als 40 Jahren musikalisch unterwegs und hat nichts von seinem Elan eingebüßt. Begeistert erzählt er von früheren Auftritten mit den Night Kings, von der Gründung des Duos Juma, das so manche Faschingsnacht der Moschdschelle in der Ettlinger Stadthalle begleitete.

Auch stand Schantze schon auf dem Sternlesmarkt und präsentierte seinem verzückten Publikum einen Weihnachtsklassiker nach dem anderen. Weder „Driving Home For Christmas“ noch „All I Want For Christmas Is You“ durften da fehlen. Als „Hitwerkstatt“ sorgte Schantze zusammen mit Keyboarder Markus Dürrschnabel erst jüngst bei der Verhaftung von Rathauschef Johannes Arnold durch die Ettlinger Narrenvereinigung im Schlosshof für Stimmung, „Da waren wir alle noch zuversichtlich, dass es wieder eine normale Kampagne gibt“, erinnert er sich.

Von den Stones bis Howard Carpendale geht praktisch alles. Jürgen Schantze, Musiker

Wenn der Entertainer alleine am Mikrofon steht, dann nennt er sich schlicht Jürgen Theo. Über sein Repertoire sagt er: „Von den Stones bis Howard Carpendale und Andrea Berg geht praktisch alles.“ Er stelle sich hier ganz auf die Wünsche seiner Kunden ein. „Wenn jemand einen Abend lang nur deutschen Schlager aus den 1970er Jahren hören und dazu tanzen will, bitte sehr.“ Und wenn’s die „Schützenliesl“ sein soll – auch kein Problem.

Ihm sei nicht wichtig, immer den Ton perfekt zu treffen, sondern „richtig gut zu unterhalten“, sodass die Zuhörer ihren Spaß haben. Motto dabei: „Die Leute sollen nicht wegen mir kommen, aber sie sollen auch nicht wegen mir gehen.“ In der Ära Eberhard Oehler mischte Jürgen Schantze schon mal ein Stadtwerke-Betriebsfest auf, Kollegen aus der Stadtverwaltung, etwa der Kämmerer und frühere Bauamtschef Uwe Metzen, sagen über ihn: „Der ist ein toller Typ“ und habe als Musiker was drauf.

Vorbereitung auf die Rate-Sendung bei Sat.1

Solche anerkennenden Worte freuen den passionierten Sänger natürlich. Er hat es jetzt sogar von Ettlingen nach Köln zu Sat.1 geschafft: In der Rate-Sendung „Let the music play – Das Hit Quiz“, ist er am kommenden Freitag um 19 Uhr zu erleben und muss beweisen, wie gut er sich mit Musiktiteln aus fünf Jahrzehnten auskennt.

Die 10.000 Euro Preisgeld gewinnen kann nur der Kandidat, der den jeweils kurz angespielten Song ganz genau benennen kann. „Ich habe mich vorbereitet“, versichert Schantze, für den es die erste Fernseherfahrung überhaupt ist. Wie er sich bei der Aufzeichnung denn geschlagen habe? „Kein Kommentar“, lautet die Antwort. Er dürfe gemäß Auflage des Senders vorab nichts verraten.

Mit einem Schlagzeug fing alles an

Dann zum Schluss noch eine andere Frage: Was hört Jürgen Theo selbst am liebsten? Der Angesprochene lacht. „Rockmusik“, erklärt er dann unumwunden. Mit einem Schlagzeug habe für ihn als 17-Jähriger alles angefangen, damals an der Ettlinger Musikschule, und mit der Rockband Dead End Street habe er einst die ersten bescheidenen Auftritte im Jugendzentrum Specht gehabt. Lang ist’s her. Rock muss aber immer noch sein: Die Tickets für die Konzerte von Kiss und Rammstein in diesem Jahr hat Schantze schon geordert.