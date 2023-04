Die Vorbereitungen für die Freibadsaison laufen in Ettlingen, Waldbronn, Karlsbad, Malsch und Bad Herrenalb auf Hochtouren. Wo es wann losgeht und was sich in dieser Saison ändert – ein Überblick.

Die Vorbereitungen für die Freibadsaison laufen in Ettlingen, Waldbronn, Karlsbad, Malsch und Bad Herrenalb auf Hochtouren. Wo es wann losgeht und was sich in dieser Saison ändert – ein Überblick.

Ettlingen

Im Ettlinger Albgau-Freibad sind die Wege gereinigt, die Hecken geschnitten, die Fliesen und Dichtungen auf mögliche Mängel überprüft. Sprich: alles bereit für den Saisonbeginn am 1. Mai. „Die Becken sind schon wieder gefüllt“, berichtet Bäderchef Daniel Daul. Kommende Woche sollen die Vorbereitungen am Buchtzigsee und im Waldbad Schöllbronn beginnen.

Insgesamt werden laut Daul für Neuerungen und Reparaturen rund 100.000 Euro ausgegeben. Neu wird im Albgau-Freibad eine elektrisch ausfahrbare Marquise sein, die die Hälfte des Kinderplanschbeckens beschattet. 15.000 Euro kostet sie Daul zufolge. Für die gleiche Summe werde die Anzahl der Liegen erhöht, die gegen ein Pfand ausleihbar sind, und zwar von rund 30 auf mehr als 40.

Im Waldbad Schöllbronn werden zudem die Durchschreitebecken an den Duschen durch einfache Absenkungen mit einem Ablauf ersetzt, damit sich das Wasser nicht mehr staut. Am Buchtzigsee werden für 6.000 Euro neue Sitzbänke aufgestellt.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es für Kinder und Jugendliche, die im Albgau-Freibad gerne die große Rutsche mit Zugang im Hallenbad nutzen: Weil das Hallenbad für den Einbau neuer, energieeffizienter Pumpen sieben statt wie sonst vier Wochen gesperrt ist, wird auch die Rutsche in diesem Zeitraum abgeriegelt. Vom 24. Juli bis 11. September bleibt das Hallenbad inklusive Sauna zu.

Man erhoffe sich durch die neuen Pumpen zur Wasseraufbereitung eine Energieeinsparung von rund 20 Prozent, sagt Daul. Die Kosten für die Erneuerung der 23 Jahre alten Pumpen belaufen sich auf 270.000 Euro. Fördergelder vom Bund seien beantragt.

Der Eintrittspreise für die Bäder wurden wie berichtet erhöht: Im Hallenbad und Albgau-Freibad zahlen Erwachsene künftig sechs statt fünf Euro, am Buchtzigsee und im Waldbad fünf statt vier Euro.

Neu eingeführt wird im Albgaubad ein Sommerabendtarif (vier Euro), der Montag bis Freitag ab 17 Uhr gilt, außer an Feiertagen. Statt Jahreskarten gibt es Saisonkarten für den Sommer (Mai bis September) und den Winter. Die Sommersaisonkarte kostet für Familien 170 Euro, dazu zählen auch Ehepaare.

Alleinerziehende zahlen 135 Euro, Erwachsene 110 Euro und Ermäßigte, wie etwa Schüler und Studenten, 70 Euro.

Erhältlich sind die Karten bereits jetzt online unter www.baeder-ettlingen.de/webshop. Am 17. April öffnen auch die Vorverkaufsstellen in der Tourist-Info Ettlingen (Erwin-Vetter-Platz 2) sowie den Ortsverwaltungen in Schöllbronn und Bruchhausen.

Saisonschränke im Albgau-Freibad können ab 25. April um 8.30 Uhr an der Kasse des Hallenbades gemietet werden. Der Mietpreis pro Schrank beträgt 50 Euro, pro Person werden maximal zwei Schränke vermietet.





Malsch

Auch in Malsch wurden wie berichtete die Eintrittspreise für das Freibad erhöht: Erwachsene zahlen dort ab dem Saisonbeginn am Samstag, 13. Mai, fünf statt bisher vier Euro Eintritt, Jugendliche 2,50 statt zwei Euro, die Abendkarte ab 17 Uhr kostet drei statt 2,50 Euro.

Jahreskarten im vergünstigten Vorverkauf, der noch bis einschließlich 12. Mai läuft, verteuern sich um 15 auf 75 Euro für Erwachsene, für Jugendliche um zehn auf 35, für Familien mit Kindern um 25 auf 110 Euro.

Jahreskarten können im Rathaus Malsch, Zimmer 103 (Meldeamt), beantragt werden.

Karlsbad

In Karlsbad öffnet das Freibad am Samstag, 13. Mai. Besucher können sich laut Kämmerin Petra Goldschmidt auf zwei neue Umkleidekabinen auf der Liegewiese freuen. Kostenpunkt: 14.000 Euro.

Karlsbad bietet Jahreskarten in einem Verbund mit den Freibädern Waldbronn und Remchingen an, Besitzer können damit alle drei Bäder besuchen. Goldschmitt zufolge wurden die Preise hier moderat um weniger als zehn Prozent erhöht.

Erwachsene zahlen 97 Euro, junge Leute bis 25 und andere Ermäßigte 52 Euro. Im Vorverkauf, der noch bis 30. April im Bürgerbüro und den Ortsverwaltungen läuft, sind die Jahreskarten billiger: Erwachsene zahlen 88 Euro, Ermäßigte 47 Euro.

Der Einzeleintritt für das Karlsbader Freibad bleibt laut Goldschmidt gleich bei 4,30 Euro für Erwachsene und 2,20 Euro für Ermäßigte.

Waldbronn

Auch in Waldbronn öffnet das Freibad am 13. Mai. Die Preise decken sich mit denen in Karlsbad, da Waldbronn auch zum Bäderverbund zählt.

Jahreskarten im Vorverkauf sind dort bis zum 30. April zum vergünstigten Preis in der Albtherme erhältlich. Der Einzeleintritt im Freibad Waldbronn bleibt laut Karin Zahn-Paulsen gleich bei 4,50 Euro für Erwachsene und 3 Euro bei Ermäßigung.

Infos Alle Infos zu den Eintrittspreisen 2023 in Waldbronn gibt es hier.

Bad Herrenalb

Saisonstart im Waldfreibad Bad Herrenalb ist am 13. Mai. Änderungen gibt es nur bei den Preisen für die Saisonkarten, sie wurden laut Stadtwerke-Geschäftsführerin Karina Herrmann im Schnitt um vier Euro erhöht.

Im Vorverkauf, der noch bis einschließlich 12. Mai in der Siebentälertherme läuft, zahlen Erwachsene für die Saisonkarte 72 Euro, Alleinerziehende 81 Euro sowie Schüler und Studenten 40 Euro. Die Familienkarte ist für 115 Euro erhältlich.

Der Einzeleintritt bleibt gleich bei 4,10 Euro (Erwachsene ab 18 Jahren) respektive 2,40 Euro (Kinder ab 6, Schüler).