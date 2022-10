Wie sieht das perfekte Schaufenster aus? Diese Frage will die renommierte Gestalterin Karin Wahl in Ettlingen ganz individuell beantworten. Aus Köln ist sie angereist und besucht 16 Geschäfte in der Altstadt.

„Sie müssen sich nicht verteidigen“, betont sie immer wieder, wenn sie Verbesserungsvorschläge macht. „Der unabhängige Blick“ auf Gebäude und Schaufenster sei das, was vielen Geschäftsinhabern logischerweise fehle.

„Die Leute stehen schon lange vor unserem Fenster“, berichten Sabine König und Rita Gertz vorm Modegeschäft Bella Scarpa in der Marktpassage.

Das ist gut. Karin Wahl präsentiert ein Studienergebnis: „Wer mehr als neun Sekunden vorm Laden verweilt, geht zu 80 Prozent auch rein.“

Der Schaufenster-Check ist ein kostenloses Angebot der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe. Innerhalb von zwei Tagen waren die Termine mit der Beraterin alle vergeben. Die gelernte Dekorateurin ist Expertin für visuelles Marketing und Warenpräsentation.

Neugier und Freude seien die zwei positiven Emotionen, die von außen erzeugt werden sollten. „Als Erstes wird Farbe wahrgenommen.“ Bella Scarpa empfiehlt Karin Wahl, den Innenraum „nicht mehr ganz so grell“ zu beleuchten, dafür die Schuhe mehr ins Rampenlicht zu rücken.

Man dürfe sich bei allem Energiesparwillen nichts vormachen. „Licht ist Leben, da ist was, da ist jemand.“

Ein dunkles Schaufenster und ein dunkler Innenraum wirkten nicht. Nicht umsonst sei es ja weiter erlaubt, dass Schaufenster bis 22 Uhr leuchten dürfen. LED-Umstellung sei natürlich sinnvoll. „Super interessant“, befindet Sabine König.

