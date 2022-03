Ein Stroh- und Heulager des Landwirts am Ettlinger Seehof wurde am Freitagmorgen ein Raub der Flammen. Der Sachschaden liegt bei 150.000 Euro. Rätselhaft ist, wie drei Rinder aus der Scheune entkommen konnten.

Riesenschreck am Morgen für Familie Kunz am Ettlinger Seehof: Ein Schuppen, in dem Heu und Stroh für ihren landwirtschaftlichen Betrieb lagerten, geriet dort aus bislang unbekannter Ursache in Brand. „Wir haben kurz nach acht einen Knall gehört“, sagt Suse Kunz.

Wenig später war schon die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an ehrenamtlichen Kräften vor Ort, da das nach vorne offene Lager binnen kürzester Zeit in Flammen stand. Die starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar.

Ettlingens Stadtbrandmeister Martin Knaus sagte unserer Redaktion, zunächst seien vier Tanklöschfahrzeuge zum Brandort gependelt. Grund: „Wir mussten erst eine Schlauchleitung vom Hydranten in Neuwiesenreben bis zur Tankstelle am Seehof verlegen.“ Zudem wurde ein Brunnen auf dem Hof „angezapft“, der sonst für die Wasserversorgung der Tiere genutzt wird.

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute, aus Ettlingen, vom Löschzug Tal der Abteilungen Bruchhausen, Oberweier, Ettlingen, aus Wolfartsweier und Rüppurr sowie Malsch, Rheinstetten und Waldbronn. Insgesamt brannten rund 400 Heuballen, die laut Landwirt Alexander Kunz als Tierfutter vorgesehen waren. „Jetzt müssen wir uns schnell um Ersatzlieferung kümmern.“

Derzeit sind am Seehof 36 Pferde in Pension. Kunz berichtete auch davon, dass ihm, als er zum Ort des Geschehens lief, drei seiner Rinder entgegengekommen seien, die in dem Schuppen in einem Gatter gehalten worden waren. Jemand müsse die freigelassen haben. Dass sie sich selbst befreit hätten, sei unmöglich.

Sachschaden bei geschätzt 150.000 Euro

Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 150.000 Euro, verletzt wurde durch das Feuer niemand. Einsatzleiter Knaus sprach von schwierigen und langwierigen Löscharbeiten, weil das Stroh ins Freie geschafft, auseinandergezogen, auf Glutnester untersucht und abgelöscht werden musste. Gegen Mittag rückte eine Firma mit speziellem Gerät an und brach den zerstörten und einsturzgefährdeten Schuppen ab.

Am Seehof präsent waren neben dem Revier Ettlingen und Kriminaltechnikern aus Karlsruhe Notarzt- und Rettungswagen. Während des langen Einsatzes kümmerte sich das DRK Ettlingen um die Verpflegung der Feuerwehrleute. Zur Brandursache ermittelt die Kripo unter anderem in Richtung Brandstiftung.