Gelungener Festspielstart

Schlossfestspiele Ettlingen: „7 1/2 Cent - The Pajama Game“ begeistert Musicalfans

Gelungener Festspielstart mit „7 1/2 Cent- The Pajama Game“ – das eher unbekannte Musical kommt in Ettlingen an. Es gibt viel Applaus und ein paar Neuigkeiten auf der Premierenfeier.