Schlossfestspiele Ettlingen starten: Publikum darf sich auf flottes Musical freuen

Wie erbittert um eine kleine Lohnerhöhung gestritten werden kann, und was das für zwei Menschen bedeutet, die sich ineinander verliebt haben, erfährt man im Musical der Schlossfestspiele Ettlingen. „7 1/2 Cent – The Pajama Game“ hat jetzt Premiere.

„7 1/2 Cent – The Pajama Game“ hat Premiere

Wenn sich am Donnerstag im Ettlinger Schlosshof symbolisch der Vorhang fürs Musical der Ettlinger Festspiele 2022 hebt, dann startet Solvejg Bauer eigentlich erst in ihre zweite „richtige“ Saison als Leiterin des Theatersommers an der Alb.

Dabei hat sie das Sagen schon seit 2019. Und gleich im ersten Jahr legte sie mit mehr als 42.000 Gästen Zahlen hin, von denen die Schlossfestspiele zuvor lange Zeit nur träumen konnten.

Waren 2020 und 2021 überschattet von der Pandemie – mit einem ausgedünntem Spielplan und stark reduziertem Platzangebot im Schlosshof –, so soll das Freiluftevent jetzt wieder ohne Einschränkungen über die Bühne gehen.

Schlosshof hat Platz für 800 Menschen

Rund 30.000 Karten sind für das Musical „7 1/2 Cent – The Pajama Game“, für die Oper „Carmen“ und Brechts unverwüstliche „Dreigroschenoper“ schon weg. Gut nachgefragt ist auch das Familienstück „Ronja Räubertochter“, und die Rockshow „Killerqueen“ feierte jüngst eine umjubelte Wiederaufnahme.

Das Publikum darf sich auf einen vergnüglichen Abend, der gute Laune macht, und auf große Tanzszenen freuen. Solvejg Bauer, Festspielintendantin

Im Schlosshof können allabendlich bis zu 800 Menschen Platz nehmen. Eine an ein Zirkuszelt erinnernde Überdachung sorgt dafür, dass Publikum wie Akteure gleichermaßen vor dem Wetter geschützt sind.

Mit „7 1/2 Cent – The Pajama Game“ hat sich Bauer für ein weniger bekanntes Musical entschieden, das 1954 am New Yorker Broadway uraufgeführt wurde und fünf Tony Awards erhielt. Ein Hit aus diesem Stück ist der Song „Hernandos Hideaway“.

Geschichte des Musicals spielt in Pyjama-Fabrik

Die Geschichte spielt in einer Pyjama-Fabrik, deren Arbeiterschaft für eine Lohnerhöhung der titelgebenden 7 1/2 Cent streiken will. Das stellt die Liebe zwischen der Gewerkschafterin Katherine und dem Arbeitsinspektor Sid auf eine harte Probe.

Für Ettlingen hat Regisseur Felix Seiler eine neue, flotte Übersetzung angefertigt, von der Solvejg Bauer sagt: „Das Publikum darf sich auf einen vergnüglichen Abend, der gute Laune macht, und auf große Tanzszenen freuen.“

In George Bizets bekanntester Oper „Carmen“, die am 30. Juni Premiere im Schlosshof hat, kommt der Ettlinger Bürgerchor wieder zum Einsatz, den die Intendantin gleich nach ihrem Antritt für Mozarts „Zauberflöte“ gründete. Er trug mit zum Erfolg der Festspiele 2019 bei, weil sich durch Einbindung der Laien die Identifikation der Menschen in der Stadt mit „ihren“ Festspielen deutlich erhöhte.

Psychothriller „Gaslicht“ ist ausverkauft

Bei „Carmen“ wie bei Bertolt Brechts „Die Dreigroschenoper“ (ab 21. Juli auf dem Spielplan) führt Bauer selbst Regie. Für den Psychothriller „Gaslicht“, eine Inszenierung zu später Stunde im Schloss, zeichnet Christian Stadlhofer verantwortlich. Dieses Stück ist bereits ausverkauft. Bauer denkt darüber nach, noch ein paar Zusatzvorstellungen anzubieten.

Die Schlossfestspiele dauern bis zum 14. August. Hauptfinanzier ist die Stadt Ettlingen, die trotz schwieriger Kassenlage dafür knapp 860.000 Euro locker macht. 170.000 Euro steuert das Land bei.

Kurz vor dem Saisonfinale wird der Kurt-Müller-Graf-Preis verliehen, benannt nach dem Gründer des Theatersommers und Ehrenintendanten Müller-Graf. Dabei handelt es sich um einen Publikumspreis für den besten Darsteller im Musical oder im Schauspiel.