Schlossfestspiele Ettlingen verschieben Spielstart wegen Corona

Die Schlossfestspiele Ettlingen stehen, wie alle Kulturinstitutionen, weiterhin vor einer ungewissen Öffnungsperspektive.

Im Vorjahr wurden die Schlossfestspiele wegen der Coronakrise abgesagt. 2021 startet der Theatersommer, jedoch einen Monat später als zunächst geplant. Die erste Premiere ist daher nicht im Juni, sondern erst am 22. Juli. Dementsprechend verschiebt sich auch der Kartenvorverkauf, der eigentlich zu Ostern beginnen sollte, auf Anfang Mai.

Durch einen späteren Start erhalten sich die Festspiele die größtmögliche Flexibilität hinsichtlich Terminierung und Programmplanung und können so einerseits wirtschaftlich sowie künstlerisch passgenau und so effektiv wie möglich auf die aktuellen Vorgaben reagieren, heißt es in eine Presseerklärung.

Schlossfestspiele hoffen auf bessere Corona-Lage im Juli

Die Festspiele erhoffen sich durch die Verlegung der Spielzeit in den späteren Sommer eine verbesserte Lage für Kulturveranstaltungen, um sich dem Publikum umfänglich präsentieren zu können . Zugleich will man für die größtmögliche Sicherheit ihrer Besucher sorgen.

Auf dem Spielplan stehen bislang da Musical „The King and I“, außerdem die Operette „Die Fledermaus“ und das Schauspiel „Sein oder Nicht sein - Heil Hamlet“ . Für Familie ist „Prinz und Bettelknabe“ geplant. Ob sich daran etwas ändert, ist derzeit noch offen.

Sämtliche Schlossfestspielgutscheine und Eintrittskarten aus dem vergangenen Jahr weiterhin gültig und können dann ab Anfang Mai für die Spielzeit 2021 eingelöst werden. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Informationen gibt die Stadtinformation Ettlingen, Telefon (072 43) 10 10 333, oder per Mail info@ettlingen.de Auskunft.