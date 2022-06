Schlossfestspiele in Ettlingen: Theaterfest soll vorab Lust machen

Vor dem Start der Schlossfestspiele in Ettlingen gibt es am Samstag ein großes Theaterfest am Schloss. Was den Tag über so alles geboten ist.

Die „Killerqueen“ rockt zwar schon die Bühne, der eigentliche Festspielstart 2022 ist aber erst am kommenden Sonntag mit dem Familienstück „Ronja Räubertochter“.

Zuvor geben Intendantin Solvejg Bauer und ihr Ensemble am Samstag beim Theaterfest einen Vorgeschmack auf die neue Spielzeit. Von 11 bis 17 Uhr sind Musik, Tanz und Schauspiel zu erleben, zudem bieten die Festspiele Backstageführungen an.

Beim Stand der Freunde der Schlossfestspiele kann man ein Glas Sekt trinken, für Kinder wird eine Spielstraße aufgebaut. Es ist das erste Mal seit 2019, dass wieder ein Theaterfest stattfindet, die beiden vergangenen Jahre waren wegen der Pandemie Menschenansammlungen auch im Freien nicht möglich.

29.000 Karten sind schon verkauft

Die Festspiele hoffen, dass viele Interessierte nach dem samstäglichen Einkauf den Weg vors Schloss und in den Hof finden und ihr Programm dazu animiert, sich Karten für den Theatersommer zu besorgen.

Die Stadtinformation hat dazu bis 13.30 Uhr geöffnet, anschließend sind Tickets im Schlossfoyer erhältlich, wo sich sonst die Abendkasse befindet.

Mit dem Kartenvorverkauf ist die Festspielchefin bislang sehr zufrieden. 29.000 Ticket sind schon weg, einzelne Vorstellungen, etwa von „Gaslicht“ im Schloss, sind schon ausverkauft.

Bühne wird von Tänzern und Sängern bespielt

Vor dem Schloss wird eine Bühne aufgebaut, die unter anderem von Solisten aus der Oper „Carmen“ belegt wird (ab 11 Uhr), zudem sind dort Tanzdarbietungen geplant.

Um 12 Uhr gibt es ein Gespräch mit Intendantin Bauer und Regisseur Christian Stadlhofer, gegen 15 Uhr treten Akteure aus der „Dreigroschenoper“ vors Publikum und gegen 15.30 Uhr lässt die „Killerqueen“ von sich hören.

Öffentliche Probe fürs Musical im Schlosshof

Im Schlosshof ist den Vormittag über eine geschlossene Probe, ab 13 Uhr sind Zuhörer beim Musical „7 1/2 Cent - The Pajama Game“ willkommen. Tänzerinnen und Tänzer der Urban Dance School machen die Bühne dort ab 14.30 Uhr unsicher, um 16 Uhr bitten die Schlossfestspiele zum „großen Opernfinale“. Hier hat dann auch der Ettlinger Bürgerchor eine Plattform.

Viermal an dem Tag lassen die Schlossfestspiele zudem hinter ihre Kulissen schauen - bei Backstageführungen geht es unter anderem in die Garderoben. Als Walk Act an verschiedenen Orten in der Innenstadt sind Darsteller aus der Dreigroschenoper zusammen mit einem Akkordeonspieler unterwegs, werden von Mackie Messer und anderen zwielichtigen Gestalten singen.

Insgesamt gestalten den Tag drei Pianisten, ein Akkordeonspieler, 12 Opernsänger und 14 Musical-Darsteller, acht Tänzer aus „Killerqueen“, 20 Aktive aus der Urban Dance School sowie 35 Sänger aus dem Bürgerchor. Eintritt wird nicht verlangt.

Nach „Ronja Räubertochter“ folgt am 23. Juni die Premiere des Musicals, am 30. Juni hebt sich der Vorhang symbolisch für „Carmen“, und am 21. Juli steht erstmals „Die Dreigroschenoper“ als Schauspiel mit viel Musik auf dem Spielplan. Die Festspielsaison dauert bis zum 14. August.