Mitten in Ettlingen gibt es immer mehr kleine Kornfelder. Dabei handelt es sich um Mäusegerste, eine nicht heimische Ur-Form der Gerste. Sie ist auf dem Vormarsch – und kann Schmerzen bei Hunden und Katzen verursachen.

Wenn man sie einmal bewusst wahrgenommen hat, stechen einem die kleinen „Kornfelder“ in der Stadt permanent ins Auge. Bürger meldeten sich schon im Ettlinger Rathaus, warum denn jetzt Getreide in den kleinen Grünflächen am Straßenrand angepflanzt werde.

Etwa in der Pforzheimer Straße nahe der Herz-Jesu-Kirche. Die Stadt hat indes gar nichts damit zu tun.

Die Ausbreitung der Mäusegerste ist klimabedingt – und kann offenbar zum Problem für Hunde und Katzen werden.