Entdeckt wurden die Graffiti am Montag, inzwischen ist der Staatsschutz eingeschaltet, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Revier ermittle gegen Unbekannt, in mehreren Fällen sei Anzeige erstattet worden.

Die Verunglimpfungen der Sprayer fanden sich unter anderem an der Wilhelm-Lorenz-Realschule, am Roten Rathaus in der Schillerstraße, außerdem an der neuen Kita „Weitblick“ am Festplatz und an der Mauer der ehemaligen Rheinlandkaserne.

Der Duktus und die Wortwahl seien an allen beschmierten Stellen ähnlich gewesen, so die Polizei.

Man gehe davon aus, dass sie von einer sich zunehmend radikalisierenden Coronaleugner- und Querdenkerszene stammen. Über die Höhe des Sachschadens sei noch nichts bekannt, Zeugen werden gebeten, sich unter (0 72 43) 3 20 023 12 zu melden.