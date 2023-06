Beim Schützenverein Ettlingen können sich Laien an verschiedenen Waffen ausprobieren. Was den Sport ausmacht und wie Waffenmissbrauch verhindert werden soll.

Die Waffe anlegen und zielen, dann Abdrücken zum Schuss und am Ende folgt im besten Fall der Treffer ins Schwarze: Was auf den ersten Blick so einfach aussieht, erfordert höchste Konzentration und vollen Fokus.

Das haben auch die Besucher beim Tag der offenen Tür des Ettlinger Schützenvereins am Sonntag zu spüren bekommen.

„Es ist wirklich anstrengend“, erzählt Stefanie Seidler, die sich zum ersten Mal an einer Waffe probiert hat. Und auch ihr Mann Bernd atmet erst mal durch, nachdem er den Schießstand erfolgreich verlassen hat.

Mit einer Bewertung von 10,8 Punkten hat er den fast perfekten Schuss gesetzt, denn die höchste Punktzahl ist die 10,9. „Wir haben eine super Einleitung und Erklärung bekommen, es ist alles sehr professionell hier“, zeigt sich Seidler voll des Lobes für den Veranstalter.

Wir machen hier richtigen Sport, das ist kein bloßes Rumballern. Marion Marmein

Oberschützenmeisterin

Das betont auch Marion Marmein, die Oberschützenmeisterin des Vereins: „Wir machen hier richtigen Sport, das ist kein Kindergeburtstag oder bloßes Rumballern.“

Währenddessen sitzt Sohn Pascal Seidler noch am Schießstand und zielt mit einem Kleinkalibergewehr auf die 50 Meter entfernte Zielscheibe. Bisher hat der 16-Jährige nur mal mit Airsoft- oder Nerf-Pistolen geschossen. „Das ist hier ist schon etwas anderes“, meint der Schüler.

Schießsport ist körperlich anstrengend

Vor allem auch wegen der körperlichen Anforderungen ist der Schützenverein darauf bedacht, die Kinder und Jugendlichen erst nach und nach an die größeren Gewehre heranzuführen.

Frühestens los geht es ab sechs Jahren ohnehin zunächst mit dem Bogenschießen. „Früher stimmt die Koordination nicht und die Kinder können sich nicht lang genug konzentrieren“, erklärt Marmein.

Auch sonst wird Sicherheit beim Ettlinger Schützenverein großgeschrieben. „Wir sprechen immer zuerst mit den Menschen, die bei uns Mitglied werden wollen, damit wir uns eine Meinung bilden können“, erläutert Marmein den Ablauf.

Hohe Sicherheitsstandards für die Vereinsmitglieder

Der mit dem freiwilligen Jugendzertifikat ausgestattete Verein geht damit auch in allen anderen Altersgruppen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Und diese sind ohnehin hoch, denn neben der Genehmigung durch den Verein und den Verband überprüft auch die Waffenbehörde das Führungszeugnis sowie die Verkehrssünderdatei der Bewerber.

„Da wird auch kein Auge zugedrückt“, betont Marmein. Zudem dürfen Großkaliber nicht direkt von Beginn geschossen werden und bei Zweifeln verzichte man lieber auf ein Mitglied. Somit sollen nur Mitglieder aufgenommen werden, die sich teamfähig und verantwortungsbewusst im Umgang mit Waffen zeigen.

Derweil kann sich Erik (15) vorstellen, regelmäßig an die Schützenanlage in der alten Steige zu kommen. Er steht im Luftpistolenschießstand und bekommt dort seine Ergebnisse direkt auf einem Monitor angezeigt.

„Es macht Spaß und fühlt sich für mich zugleich auch beruhigend an“, berichtet er. Denn um einen guten Treffer zu landen, braucht es auch einen freien Kopf, die richtige Atemtechnik und natürlich regelmäßiges Training.