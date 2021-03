Schüler und Schulleiter in Ettlingen: „Fernunterricht kann Präsenz nicht ersetzen“

Für die Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, ist vieles anders als sonst. Ob Gymnasium, Real- oder Werkrealschule, der Tenor ist: Wer mit selbstständigem Arbeiten gut klarkommt und zu Hause auf Unterstützung bauen kann, der wird keine Probleme haben.

Für alle anderen bleibt das Lernen für den Abschluss eine Herausforderung. Zwar durften nach der turbulenten Phase des Homeschoolings im vergangenen Jahr nach Weihnachten die Abschlussjahrgänge zumindest teilweise in Präsenz die Schulbank drücken. Trotzdem mussten große Anteile des Stoffs zu Hause erarbeitet werden.

Schüler wie auch Schulleiter sind sich einig: „Fernunterricht kann Präsenz nicht ersetzen.“ So bringt es Stefanie Wagner, Rektorin der Schillerschule Ettlingen, auf den Punkt. „Man erreicht die Schüler im Fernlernen nicht so gut, deshalb haben wir es nach Weihnachten für zwingend nötig gehalten, die Abschlussklassen wieder in Präsenz zu unterrichten.“

Zwischen drei und fünf Stunden pro Tag gebe es jetzt für die Klassenstufen neun und zehn – die auch vernünftig genug seien, die Abstandsregeln einzuhalten. „Zusätzlich gibt es dann noch Aufgaben für zu Hause.“

Insgesamt liefen die Prüfungsvorbereitungen ganz gut, sagt Wagner. Aber: „Das Nervenkostüm wird dünner – bei allen.“ Die Schüler würden gerne öfter kommen und länger bleiben. „Viele sind verunsichert, aber weniger wegen der Schule.

Das Drumherum und das Danach macht ihnen zu schaffen.“ Manche würden bezüglich des Ausbildungsplatzes hingehalten. „Die Firmen sagen mitunter: Jetzt warten wir mal noch ein bisschen ab. Hinzu kommt, dass Freunde, Sport und das für dieses Alter so wichtige soziale Gefüge weggebrochen sind.“

„Corona-Bauchweh“ wegen fehlender Berufsorientierung

Wagner ist sicher, dass das auch für die jetzigen Achtklässler noch Auswirkungen für die Zukunft haben wird. „Die wegen Corona fehlende Berufsorientierung ist ein großes Problem. Keine Praktika.“ Für die jetzigen Abschlussklassen habe sie also fast weniger „Corona-Bauchweh“ als für die, die im nächsten Jahr dran sind.

Auch an der Anne-Frank-Realschule Ettlingen ist Schulleiterin Christine Kirchgäßner optimistisch, dass so gut wie alle der 111 Schüler der fünf zehnten Klassen ihren Abschluss packen werden. Aber auch sie weiß, dass Eigenmotivation in diesem Schuljahr der Schlüssel zum Erfolg ist.

„Das Fernlernen lief sehr gut. Aber es gibt eben auch Kinder und Familien, wo es ohne Präsenz nicht ganz so gut klappt.“ Ehrlicherweise müsse man schon sagen, dass womöglich manche einen schlechteren Abschluss machen werden, als sie es mit durchgehendem Präsenzunterricht geschafft hätten. „Denn faktisch wird die Prüfung nicht einfacher, nur weil die Kinder unter Pandemiebedingungen lernen mussten.“

Kirchgäßner hätte sich gewünscht, dass gerade in den wahlpraktischen Fächern die Prüfung etwas vereinfacht wird. „Das ist seitens des Kultusministeriums leider nicht passiert.“ Im Fach AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) beispielsweise sei normalerweise viel in der Küche zu tun.

„Das ist aus hygienischer Sicht nicht darstellbar gewesen.“ Zwar hätten sich die Lehrer dafür tolle Alternativen einfallen lassen – via Kamera angeleitetes „Homecooking“ für jeden zu Hause in der eigenen Küche etwa.

Prüfungsvorbereitung beginnt in diesem Jahr früher

Trotzdem sei das nicht dasselbe wie der gemeinsame Unterricht im Schulgebäude. Sie versucht, der schwierigen Zeit im Hinblick auf die Zukunft der jetzigen Abschlussklassen etwas Positives abzugewinnen: „Die Schüler können gestärkt aus dieser harten Zeit hervorgehen in der Gewissheit: Ich kann viel wegstecken, ich habe das geschafft!“

„Am Walahfrid-Strabo-Gymnasium in Rheinstetten herrscht bei den Kursstufen K1 und K2 breiter Konsens darüber, dass seitens der Schulleitung alles sehr gut geregelt wird“, sagen die Schülersprecher Sani Bajadzic und Philipp Hoppe.

„Dieses Jahr haben alle schon früher mit den Prüfungsvorbereitungen angefangen als die in den Jahren vorher“, sagt Bajadzic. Das sei auch bitter nötig, denn dieser Jahrgang sei der erste, bei dem in Mathe und Deutsch zusätzliche Inhalte hinzugekommen sind. „Und das ausgerechnet in diesem Schuljahr, in dem nichts normal läuft.“

Abiturienten fühlen sich vom Kultusministerium alleingelassen

Der Stoff, der während des Online-Unterrichts behandelt wurde, sitze einfach nicht so gut, wie wenn er in Präsenz vermittelt worden wäre. Bajadzic hätte sich gewünscht, dass das Kultusministerium die Sondersituation mehr berücksichtigt.

Natürlich sei das schwierig, weil die Lehrpläne lange im Voraus festgelegt würden. „Aber es fühlt sich alles sehr gequetscht an, es entsteht viel Druck. Wir Abiturienten fühlen uns vom Kultusministerium wirklich alleingelassen.“

Klare und für alle Gymnasien verbindliche Vorgaben hätte es seiner Meinung nach gebraucht. Stattdessen sei die Verantwortung auf die Schulleiter abgewälzt worden und nach Weihnachten sei die Entscheidung, ob ein Lehrer Präsenzstunden anbiete oder nicht, ihm überlassen gewesen.

Vorteile durch das häusliche Lernen?

Und die Schulleitung habe Entscheidungen zu treffen gehabt, die nicht in ihren Bereich fallen: „Schulleiter sollten keine politischen Entscheidungen treffen müssen. Aber genau das mussten sie in den letzten Monaten tun, weil die Verantwortung auf sie abgewälzt wurde.“

Philipp Hoppe besucht die Kursstufe 1, macht also erst nächstes Jahr sein Abitur und gehört zu denen, die das selbstständige Lernen zu Hause sogar ganz gerne mögen.

„Ich weiß, da gehöre ich zur Minderheit. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass es schon hilft, einfach mal das Handy komplett zur Seite zu legen. Dann ist man nicht dauernd abgelenkt und kann sich besser konzentrieren.“ Am Ende sei für alle, bei denen der Abschluss bevorsteht, in diesem Jahr ein Satz wichtiger denn je: „Man muss sich zusammenreißen können.“