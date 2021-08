Sie sind 90 Kilogramm schwer, verbrauchen in etwa so viel Strom wie ein Kühlschrank und säubern die Raumluft: Die ersten 75 mobilen Luftreinigungsgeräte sind diese Woche in Ettlingen eingetroffen. Sie sollen die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus in Schulen deutlich reduzieren und so einen durchgehenden Präsenzunterricht ermöglichen.

Zwar können sie das Lüften nicht ganz ersetzen, aber die Lüftungsintervalle verlängern sich durch ihren Einsatz. Auch Corona-Tests werden vorerst weiter Teil des Schulalltags bleiben, in den ersten zwei Schulwochen gilt zudem noch Maskenpflicht.

Rund 227.000 Euro hat sich die Stadt Ettlingen die ersten 75 Lüftungsgeräte kosten lassen. Damit wurden zunächst die Grundschulen ausgestattet. 156 weitere Geräte werden bei einer europaweiten Ausschreibung noch für die weiterführenden Schulen bestellt.