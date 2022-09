Die Zahlen der Polizei sind erfreulich: Kaum ein Kind verunglückt mehr auf dem Weg zur Schule. Im Fünf-Jahres-Rückblick, sagt der Leiter des Verkehrsreferats im Polizeipräsidium Karlsruhe, Marco Günter, habe es im Einzugsgebiet des Reviers Ettlingen praktisch keinen klassischen Schulwegunfall mehr gegeben. Einen 2021 in Schöllbronn.

Der betraf aber keinen Schulanfänger, sondern einen Jugendlichen. Die gute Bilanz führt Günter, ohne dass er die Polizei explizit loben würde, zum einen darauf zurück, dass potenzielle Gefahrenstellen in der Nähe von Schulen systematisch entschärft wurden – und zwar in Absprache mit Städten, Gemeinden und dem Landratsamt.

Präventionsarbeit schon im Kindergarten

Zum anderen trage die Verkehrsüberwachung und die polizeiliche Präventionsarbeit Früchte. Die fängt schon im Kindergarten an und setzt sich dann in den Grundschulen fort. Kommende Woche richtet Andrea Unger vom Referat Prävention zusammen mit 15 Kollegen den Fokus auf die Erstklässler.

Die sind dann zwar noch zu Hause, aber ihre Einschulungstermine rücken näher. Deshalb kommen viele von ihnen auch zwischen Dienstag und Freitag in die Jugendverkehrsschule in der Dieselstraße zum speziellen Schulwegtraining.

„Die Eltern sind zwar dabei, wir gehen mit den Kindern aber in kleinen Gruppen raus in den Straßenverkehr“, sagt Unger. Ins Reallabor sozusagen. Die Aktion vor dem Schulstart habe sich bewährt, sie werde auch in anderen Jugendverkehrsschulen in Karlsruhe und im Landkreis angeboten und sei gut nachgefragt.

Wenngleich die angehenden Schulkinder so durch die Polizei auf Gefahren im Verkehr vorbereitet werden, sehen Unger und Günter auch die Eltern „intensiv gefordert“.

Damit sich ein Kind auf dem Schulweg sicher fühle, müsse es ihn vor Start des Schuljahrs gründlich kennenlernen. Einmal den Weg gemeinsam zurückzulegen, „reicht bei weitem nicht“, sondern der Weg müsse regelrecht eingeübt werden.

Kinder achten im Straßenverkehr aufeinander. Andrea Unger, Polizeibeamtin

Wo steht die Ampel? Wo ist der Zebrastreifen? Ist ein kleiner Umweg zur Schule womöglich besser als die direkte Verbindung? Sinnvoll kann aus Sicht von Andrea Unger sein, dass sich Eltern untereinander abstimmen und mehrere Kinder zusammen auf den Schulweg schicken.

„Wir wissen aus Erfahrung, dass Kinder im Straßenverkehr aufeinander achten“, sagt die Expertin aus dem Präsidium. Von den beliebten Elterntaxis, in denen der Nachwuchs bis vors Schulgebäude kutschiert wird, rät sie eher ab. Zumindest ein kurzer Schulweg sei wichtig, um Selbstständigkeit zu lernen.

Vom Fahrrad wird für Erstklässler abgeraten

Auch mit dem Roller sausen oder Radfahren sollten Erstklässler besser nicht. Gezielte Schulung auf dem Rad sei erst Unterrichtsbestandteil in der vierten Klasse. Und was denkt Unger über die gelben Warnwesten für Schulanfänger, die vielfach gespendet werden?

Wichtig seien sie, weil Kinder gerade in der dunkleren Jahreszeit dadurch besser erkennbar seien für stärkere Verkehrsteilnehmer. Gebe es keine Westen, sollten die Jungen und Mädchen zumindest hell gekleidet sein.

Verstärkte Kontrollen zum Schulstart

Die für alle gut erkennbaren Banner „Schule hat begonnen“ würden in den nächsten Tagen von der Verkehrswacht und den Kommunen an exponierten Stellen aufgehängt.

Das schärfe schon mal bei Autofahrern das Bewusstsein. Die Polizei werde zum Schulstart auch verstärkt kontrollieren und Auto- wie Motorradfahrer bei falschem Verhalten gezielt ansprechen, kündigt Marco Günter an. Auf Schulwegen und vor Schulen. Bei der Aktion unterstütze man das Polizeirevier Ettlingen.