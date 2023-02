„Stellt euch vor, euch wachsen am ganzen Körper Federn. Eure Haut brennt. Es pikst überall. Die Arme werden zu Flügeln, ihr spürt, wie sich euer Mund zu einem spitzen Schnabel formt und euer Hals immer länger wird“, bereitet Hakan Aslan seine Schützlinge auf die Transformation vom Mensch zum Schwan vor.

Sie sollen die Verwandlung durch Mimik und Gestik darstellen. Gekommen zum Vortanzen und Performanzen im Musensaal im Ettlinger Schloss sind die Kinder der Tanzschule Atelier Francis aus Ettlingen. Zu ihnen gehört auch Lilian Zink, die mit ihrer Mutter am Casting teilnimmt.

„Ich hatte keine Vorstellung von Schwanensee. Aber durch andere Auftritte habe ich Lust bekommen, bei den Schlossfestspielen dabei zu sein“, freut sich die 14-Jährige auf das Vortanzen.

Choreograf Aslan wird das berühmte Ballett Schwanensee mit der Musik von Pjotr Tschaikowski als Tanzstück für die Schlossfestspiele neu interpretieren. „Wir nehmen das Grundstück und geben ihm einen neuen Touch“, erklärt der Choreograf.

Das Genre Tanztheater biete völlig neue Interpretationsmöglichkeiten. „Im Guten liegt auch etwas Böses und im Bösen liegt auch immer etwas Gutes. Das versuchen wir mit unterschiedlichen Tanzelementen darzustellen“, berichtet er weiter.

Tanztheater sei sehr bildstark und dadurch für den Zuschauer besonders gut nachvollziehbar. Für das Auswahlverfahren seien vor allem Ausdruck und Bereitschaft zum Improvisieren wichtige Kriterien. Beide seien für die große Bühne unabdingbar.

„Wir machen bei den Schlossfestspielen zum ersten Mal ein Tanztheater. Da wir ein aufgeschlossenes Publikum haben, können wir auch neue Dinge ausprobieren“, sagt Spielleiter Christian Stadlhofer.

Die Ettlinger Ballettschüler werden das Ensemble, das aus Karlsruher Statisten und professionellen Tänzern aus Berlin, Mannheim und Stuttgart besteht, vervollständigen.

„Das ist für uns ein sehr spannendes Projekt, gemeinsam mit Laien und Profitänzern auf einem neuen Terrain zu arbeiten. Dabei verwenden wir ausschließlich die Originalmusik von Tschaikowsky“, berichtet die Intendantin der Schlossfestspiele, Solvejg Bauer.

Nach dem ersten Casting wird es noch eine weitere Möglichkeit geben, sich für das Tanzstück vorzustellen. „Wir würden uns auch über ein paar männliche Darsteller freuen“, bekräftigt Aslan.

Service

Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an mitmachen@schlossfestspiele-ettlingen.de für ein zweites Casting bewerben.

Am 6. Juni findet um 20.30 Uhr im Innenhof des Ettlinger Schlosses die Premiere statt. Karten sind bei der Stadtinformation Ettlingen oder online unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de erhältlich.