Notarzt im Einsatz

Schwerer Unfall auf der A5 - Porsche völlig zerstört

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der A5 bei Ettlingen, kurz vor dem Dreieck Karlsruhe, ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein VW Caddy und ein Porsche in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen der AS Ettlingen und dem Dreieck Karlsruhe miteinander.