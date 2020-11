Sechser im Lotto: Ettlinger gewinnt 709.000 Euro

Der Tipper aus Ettlingen versuchte sein Glück gleich über mehrere Wochen hinweg. Beim vierten Versuch, der Samstagsziehung vom 31. Oktober, gelang dem Badener mit den Gewinnzahlen 1, 8, 11, 21, 26 und 28 dann der große Coup. Der Sechser glückte aber auch Tippern aus Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen – es wird also geteilt. Die sechs Richtigen sind jeweils genau 709.704,70 Euro wert, komplett steuerfrei ausbezahlt. Die Wahrscheinlichkeit auf den Volltreffer lag bei eins zu 15,5 Millionen.

Einen noch viel größeren Gewinn verpasste der Glücksritter aus dem Landkreis Karlsruhe um Haaresbreite. Als Superzahl war die 7 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 8 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel.

Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf fast 18 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit erneut unbesetzt. Der Gewinntopf klettert bis zur nächsten Ziehung am Mittwoch (4. November) auf etwa 20 Millionen Euro an.

In Lotto-Annahmestelle gespielt



Wer hinter dem Gewinner aus Ettlingen steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein am 20. Oktober anonym in einer Annahmestelle in der Kreisstadt ab. Zum Abruf der 709.000 Euro muss er (oder sie?) nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Glückspilz in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg, in der Bruchsaler Regionaldirektion oder direkt in der Lotto-Zentrale am Stuttgarter Löwentor einreichen.

37. Lotto-Sechser des Jahres

Der Samstagscoup war der 37. baden-württembergische Sechser des Jahres. Im Raum Ettlingen hatte es zuletzt im September einen Großgewinn gegeben. Seinerzeit freute sich ein Lotto-Spieler aus einer Nachbargemeinde über den Super 6-Hauptgewinn von 100.000 Euro.