Seniorennachmittag

Ettlingen. Das Saxophonquartett der Musikschule Ettlingen sorgt für einen schwungvollen Start des diesjährigen Seniorennachmittags. Zwei Jahre konnte die traditionelle Veranstaltung coronabedingt nicht stattfinden; nun endlich wieder strahlende Gesichter an den langen Tischreihen, die liebevoll dekoriert und geschmückt sind. „ettlingen.vielfalt.erleben“, so lautet das Motto am Mittwochnachmittag. Der Saal ist proppenvoll, über 350 Seniorinnen und Senioren haben den Weg in die Schlossgartenhalle gefunden.

„Wir wollen Bekannte und Freunde wieder sehen“, so Elisabeth Santai. Und ihr Gegenüber Klaus Röper fügt hinzu: „Heute sind wir gekommen um wieder ‚Ettlingerisch‘ sprechen zu können.“ Zur Eröffnung blickt Helmuth Kettenbach, Vorsitzender des Seniorenbeirats, auf die schwierige Zeit in der Pandemie zurück. „Die ältere Bevölkerung war sehr eingeschränkt. Gerade die Bewohner in Pflegeheimen hatten es schwer mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben“, sagt Kettenbach. Auch das Ettlinger Begegnungszentrum hatte eine Auszeit zu überstehen. Man sei während dieser Zeit jedoch nicht inaktiv gewesen, sondern richtete ein Sorgentelefon ein und unterstützte bei der Vereinbarung von Impfterminen. Momentan gehe der Trend wieder nach oben, die vielfältigen Angebote an Gruppen, Kursen und Vorträgen seien wieder angelaufen, „wir hoffen die Zahlen zu erreichen, die wir vor der Pandemie hatten“. Mit dem Seniorentreff in Ettlingenweier gibt es ein neues Angebot und kommendes Jahr ist eine Reise ins Salzburger Land geplant.

Auch Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) erfreut sich an den vielen erwartungsfrohen Gesichtern. „An den Tischen verabredet man sich und findet wieder zusammen. So funktioniert Gemeinschaft, so funktioniert Stadtgesellschaft. Da ist dieser Nachmittag ein ganz wichtiger Baustein“, sagt Arnold bei seiner Ansprache.

Das Programm ist gestaltet mit Auftritten und Kaffeepausen. Die Singgemeinschaft 50plus des Begegnungszentrums und die Weststadtlerchen präsentieren das Badnerlied in seiner Ettlinger-Version. „Das Mitsingen mit dem Chor ist so schön, das habe ich schon ewig nicht mehr erlebt“, meint Birgit Siewecke. Sie ist mit einer Gruppe vom Betreuten Wohnen der Sozialstation Ettlingen hier, stammt aus Ostwestfalen und lebt erst seit vier Jahren hier. Zukünftig will sie die Angebote mehr wahrnehmen und auch an Reisen teilnehmen. „Mich interessiert das Begegnungszentrum sehr. Das hat es in meiner Heimat nicht gegeben.“ Am gleichen Tisch sitzt Harry Herke; dem 96-Jährigen hat die Tanzeinlage der Atelier Francis Ballettschule sehr gefallen, „schön, dass die Jungen für die Älteren so etwas machen“, freut er sich. Auch Lydia und Martha Maisch aus Schöllbronn lassen sich den Nachmittag nicht entgehen. „Solche Begegnungen haben gefehlt“, sagen sie im Einklang. Dennoch seien sie wegen Corona weiterhin sehr achtsam.

Auch weitere Vorführungen von Gruppen des Begegnungszentrums ernten viel Beifall. So die Gospelsinggruppe und das Salon-Ensemble „Intermezzo“. Und die Line Dance Gruppe sorgte auf der Bühne für einen Hingucker.