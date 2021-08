Veranstaltungen und Urlaube finden wieder statt. Dass viele dafür das richtige Outfit brauchen, davon profitieren die Einzelhändler in Ettlingen. Doch die Geschäfte sind teils schon im Herbst angekommen.

Zielstrebig geht Nadine Butzengeiger auf ein rot-weiß-gestreiftes Kleid zu. Sie ist zu einem Fest eingeladen. Das richtige Outfit dafür will sie am Samstagvormittag im Lykke Concept Store in der Leopoldstraße finden. Den Zeitdruck bezeichnet sie lachend als „Zwangsshopping“. Passende Schuhe müsse sie auch noch finden.

Butzengeiger betont: „Ich kaufe lieber im Laden als online.“ Bei der Suche nach weiteren Alternativen für die Kundin hilft Inhaberin Nadine Eisele. Das Prozentzeichen im Schaufenster lässt vermuten, dass das ein oder andere Teil günstiger zu haben ist.

Auch die benachbarten Geschäfte werben für ihre Sommer-Aktionen. „Nimm mich mit in den Strand“ steht an einer Glasscheibe geschrieben. Meist in roter Farbe ergänzt das Wort „Sale“ die Auslage der Kleidung. Preisschilder sind durchgestrichen und durch neue Angaben ersetzt.