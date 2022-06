Den Anfang macht um 11 Uhr die KIT Bigband, die für Swing, Soul und lateinamerikanische Rhythmen steht. Um 12.30 Uhr treten Krusty Moors auf. Die Irish-Folk-Rock-Band dürfte vielen Menschen von der Waldbronner Woche her ein Begriff sein. Mit Kasita Kanto ab 14 Uhr haben die Programm-Macher ein Songwriter-Duo aus Süddeutschland verpflichtet, das die beiden vergangenen Jahre in Indien verbracht hat und dessen Musik von dem Subkontinent inspiriert ist. Der Berliner Formation Jakkle gehört die Bühne ab 15.30 Uhr – sie bringt eine Mischung aus Ska, Blues, Rock’n’Roll und Swing. Aus Florida stammt und derzeit auf Europa-Tour ist das Duo Hymn for Her – es präsentiert ab 17 Uhr Country-Blues, unter anderem auf dem Banjo und einer Zigarrenschachtel-Gitarre. Schon beim Ettlinger Open-Air-Kino Erfolge feierten D’Cuba Son, die ab 18.30 Uhr für Stimmung sorgen. Den Schlusspunkt ab 20 Uhr setzen dann Malako Hostel mit Gipsy-Swing Polka, Balkanbeats. Tanzen ist erwünscht!