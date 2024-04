Die Innenstadt von Ettlingen soll auch in Zukunft attraktiv bleiben. Deshalb hat die Stadt den Wettbewerb „Neu in Ettlingen?!“ initiiert. Profitieren können davon sowohl Immobilienbesitzer als auch Gewerbetreibende. Die Frist läuft noch bis 20. Mai.

Dass Studieren bekanntlich über Probieren geht, das ist eine alte Weisheit. In Ettlingen lautet das Motto jetzt: Beleben geht über Belegen. Dazu gibt es den von der Stadt initiierten Wettbewerb „Neu in Ettlingen?!“.

Der Wettbewerb, der auch auf das Konzept Pop-up Store setzt, soll die Attraktivität der Innenstadt erhalten und gleichzeitig weiterentwickeln.

Alle können sich beteiligen

Angesprochen von dem Wettbewerb sind Gründer oder am Standort etablierte Unternehmen – der Wettbewerb „Neu in Ettlingen?!“ richtet sich an alle (potenziellen) Gewerbetreibenden, die eine neue und zukunftsträchtige Geschäftsidee in der Ettlinger Innenstadt ausprobieren möchten.

Ebenso richtet sich der Aufruf an Besitzer von Gewerbeimmobilien, welche derzeit leer stehen oder von Leerstand bedroht sind. Sie können sich bis zum 20. Mai beim Citymanagement (citymanagement@ettlingen.de) melden.

Pop-up Store: Alle drei Monate gibt es etwas Neues

Was ist mit den Immobilien geplant? Die Stadt Ettlingen will zwei leer stehende Gewerbeeinheiten für ein Jahr anmieten und diese lediglich gegen die Übernahme der Nebenkosten an kreative, zukunftsträchtige Geschäftsideen untervermietet.

Dabei sind zwei unterschiedliche Konzepte angedacht, die jeweils in einem der beiden Gebäude realisiert werden sollen. Beim Pop-up Store wechselt während des Aktionsjahres alle drei Monate der Untermieter, wodurch unterschiedliche Nutzungen ausgetestet werden können und immer wieder neue Angebote Interessenten in die Stadt ziehen.

(Kunst-) handwerker oder Künstler haben so gleichermaßen die Möglichkeit ihre Produkte anzubieten wie Anbieter saisonaler Produkte oder Gründer, welche austesten möchten, ob ihre Geschäftsidee in der Ettlinger Innenstadt den erhofften Anklang findet.

Zweites Objekt soll längerfristig bespielt werden

Die zweite Immobilie soll einmalig und damit fortwährend bespielt werden. In diesem Fall ist die Subvention mit einer Starthilfe für den Betrieb gleichzusetzen, welche perspektivisch eine Langzeitnutzung der Immobilie ermöglichen soll.

Ziel ist es somit, nicht nur für das Aktionsjahr eine Nutzung der Immobilie zu gewährleisten, sondern diese so weit zu stärken, dass sie anschließend auch ohne die Subvention fortgeführt werden kann.

Neueröffnung für den August 2024 geplant

Eine Jury, bestehend aus einem Querschnitt an Innenstadtakteuren und Teilen der Verwaltung aus dem Projektteam Zukunft Innenstadt werden Anfang Juni die eingereichten Bewerbungen bewerten und Entscheidungen fällen.

Sind stimmige Paarungen zwischen Immobilie und Gründung beziehungsweise Pop-up Interessierten gefunden, gibt es im August 2024 zwei Neueröffnungen in der Ettlinger Innenstadt. Zeigt sich am Ende der jeweiligen Laufzeit ein Geschäftsmodell als erfolgreich, so wird gemeinsam an einer langfristigen Umsetzung in Ettlingen gearbeitet.