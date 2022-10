Die große Verbrauchermesse offerta, die diesmal ohne Corona-Beschränkungen stattfindet, ruft auch die Kommunen wieder auf den Plan.

Ettlingen und Rheinstetten wagen den Neustart, mit dabei ist daneben die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus. Ein Überblick.

Ettlingen

Die Große Kreisstadt hat erneut einen Gemeinschaftsstand mit Rheinstetten, und zwar in Halle 1 der Messe. Dort gibt es erstmals eine Erlebniswelt mit Bühne und Bewirtung, um die sich die Messe kümmert.

Auftritte auf der Bühne sind von den Schlossfestspielen geplant, am 4. und 5. November jeweils ab 14 Uhr, die Marinekameradschaft Albtal unterhält mit Liedern schon am 3. November um 14 Uhr.

Das Glücksrad mit Gutscheinen für die Ettlinger Gastronomie und den Handel dreht sich täglich um 11 Uhr und um 15 Uhr, zudem machen die Festspiele ein Gewinnspiel. Und man kann am Foto-Point in barocke Kostüme schlüpfen und sich vor der Ettlinger Schlossfassaden ablichten lassen.

Laut Denise Bonhage vom Ettlinger Stadtmarketing lässt sich die Stadt den offerta-Auftritt rund 7.500 Euro kosten. Jeden Tag seien zwei Mitarbeiter vor Ort. „Wir sind guter Dinge, dass die offerta wieder ein Erfolg wird“, sagt Bonhage. Ettlingen werde für sein Kulturprogramm, den Sternlesmarkt und andere Events in der nächsten Zeit werben.

Rheinstetten

Mit ihrer beliebten Apfelsaftpressaktion wird die Stadt Rheinstetten am Gemeinschaftsstand vertreten sein. Am 31. Oktober kann man für 50 Cent einen Becher frisch gepressten Apfelsaft kaufen, der Erlös geht an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten, sagt Alexandra Roschlau, Veranstaltungs- und Kulturkoordinatorin bei der Stadt Rheinstetten.

Außer frisch gepresstem Apfelsaft gibt es am Stand an allen Messetagen Infos zu Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten in Rheinstetten. Auf der Bühne der Erlebniswelt präsentieren sich unter anderem die Marinesingers und der Tanzsportclub Rheinstetten sowie die Freizeitgruppe Silberstreifen.

Bei einem täglichen Gewinnspiel kann man Gutscheine für Rheinstettener Restaurants und Geschäfte gewinnen. Neu ist in diesem Jahr ein Aktionstag am 4. November, an dem sich die Stadt Rheinstetten als Arbeitgeber präsentiert. Laut Roschlau werden zwei Mitarbeiter vor Ort über Ausbildungsmöglichkeiten und aktuelle Stellenangebote informieren. 10.000 Euro gibt die Stadt für den Auftritt auf der offerta aus.

Bad Herrenalb

„Wir präsentieren uns bei der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus in Halle 1 am Stand B 18“, sagt Julia Riegger vom Bad Herrenalber Tourismusbüro. An zwei Tagen, am 29. und 30. Oktober, wird die Kurstadt mit den Schwerpunktthemen „Outdoor“ und „Winterzauber“ dort die Werbetrommel für sich rühren. „Wandern hat ja gerade in der Pandemie einen großen Aufschwung erlebt, der weiterhin anhält“, sagt Riegger.

Mit zertifizierten Qualitätswanderwegen wie der „Großen Runde über die Teufelsmühle“ oder dem Wildlehrpfad will man auf die Schönheit der Natur rund um Bad Herrenalb aufmerksam machen.

Wenngleich das Winterprogramm abgespeckt werden musste – das Lichtspektakel Color the World im Klosterparadies und das Albleuchten im Kurpark müssen aus Gründen der Energiekrise ausfallen – so hat die Kurstadt bis zum Jahresende doch einiges zu bieten. Und anderem den Weihnachtsmarkt, ein Kulinarisches Weihnachtsdorf, Konzerte und mehr. Über all das erhält man Infos genauso wie über Themen der Tourismusgemeinschaft Albtal – von Biken bis Wellness.

Karlsbad und Waldbronn

Der in der Vergangenheit viele Besucher lockende „Treffpunkt Karlsbad-Waldbronn“ wird nicht in der gewohnten Form auf die Beine gestellt. Stamm-Aussteller der vergangenen Jahre haben sich laut Gemeinde Karlsbad eindeutig geäußert: Es seien zu viele Unbekannte, der Aufwand sei zu hoch, das Risiko nicht kalkulierbar. Auch Verweise auf die personelle Situation im Betrieb aufgrund von Corona-Ausfällen habe es gegeben.

Ein bisschen Karlsbad-Waldbronn wird es aber geben. Im Zuge des Messeauftritts der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus werden beide Gemeinden am Montag und Dienstag, 31. Oktober und 1. November, am Albtal-Messecounter in Halle 1 präsent sein, das Bühnenprogramm wird noch zusammengestellt.