Der Schlagersänger aus Ettlingen hat die Zuschauer der Sendung „Immer wieder sonntags“ mit seinem Auftritt überzeugt. Am kommenden Sonntag ist er wieder an der Reihe.

Er hat die Schlagerfans im Europa-Park und vor den Fernsehbildschirmen überzeugt: Der Ettlinger Sänger Marc Laurin ist bei der Sommerhitparade von „Immer wieder sonntags“ eine Runde weiter gekommen.

Beim Auftakt der Sendung am vergangenen Sonntag ist er mit seiner Debüt-Single „Eine Frage der Zeit“ gegen eine weitere Kandidatin des Newcomer-Wettbewerbs angetreten – und hat das Publikumsvotum der Fernsehzuschauer nach eigenen Angaben deutlich gewonnen.

Insgesamt zwölf Schlagersängerinnen und -Sänger nehmen an der Sommerhitparade teil und kämpfen über den Sommer hinweg immer wieder sonntags um die Gunst des Publikums. Wer gegeneinander antritt, das entscheidet das Los.

Es war außergewöhnlich, sich so zwischen den Stars zu bewegen. Marc Laurin, Schlagersänger

Dass das Los gleich in der ersten Sendung auf ihn fällt, damit hatte Marc Laurin nicht wirklich gerechnet. 90 Sekunden hatte er Zeit, um sich und seinen selbst geschriebenen Song den Zuschauern zu präsentieren. Und am Ende der Show durfte er ihn noch einmal singen – vor Stars der Schlagerszene wie Stefan Mross, Giovanni Zarrella, Michelle und Hansi Hinterseer.

„Es war außergewöhnlich, sich so zwischen den Stars zu bewegen“, erzählt der 65-Jährige im BNN-Gespräch am Montag von seinem Erlebnis am Wochenende. „Einfach ein Wahnsinnsgefühl, in der Form auftreten zu können.“ Erschwert habe den Auftritt die Hitze bei der Open-Air-Veranstaltung in der „Arena“ neben dem Wasserpark Rulantica in Rust. „Ich glaube, das hat dem ein oder anderen doch zu schaffen gemacht.“

Am Sonntag steht der nächste Auftritt an

Am kommenden Sonntag (19. Juni) geht es für den Versicherungsmakler, der aus Dobel stammt und seit 2003 in Ettlingen wohnt, gleich weiter. Dann tritt er auf der Bühne im Europa-Park gegen eine Kandidatin an, deren Namen er aus dem Lostopf gezogen hat: Schlager-Newcomerin Anni Marie.

Ob er bei seinem zweiten Auftritt etwas anders machen wird? „Nein“, sagt Laurin, schließlich gehe es bei der Sommerhitparade auch um den Wiedererkennungswert – und außerdem scheint sein erster Auftritt bei vielen gut angekommen zu sein. Die zwölfteilige Staffel von „Immer wieder sonntags“ wird bis 11. September aus dem Europa-Park übertragen. Sendebeginn ist um 10 Uhr in der ARD. Die Sendung vom 12. Juni kann man in der ARD-Mediathek nachschauen.