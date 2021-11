Wird Parken teurer?

Sparkasse Karlsruhe und Stadt Ettlingen: Zwist um Gebühren in der Tiefgarage

Bislang muss sich die Sparkasse Karlsruhe mit der Stadt Ettlingen arrangieren, wenn sie die Parkgebühren in ihrer Tiefgarage am Neuen Markt ändern will. Das möchte sie nicht mehr. Die Landeskartellbehörde ist mit dem Konflikt befasst.