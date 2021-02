23-jährige Aisha M. Fahir

SPD-Landtagskandidatin will die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessern

Sie ist eines der jüngsten Gesichter in der Riege der Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März: Aisha M. Fahir aus Pfinztal sagt dem Pflegenotstand den Kampf an. Vor Ort will sie sich zudem für mehr Klimaschutz und einen bezahlbaren ÖPNV einsetzen.