Pünktlich um 9 Uhr stehen die ersten Läufer zum „Startschuss“ bereit und begeben sich auf die 500 Meter lange Strecke. Andere kommen erst im Laufe des Vormittags. Das Ziel der Teilnehmer ist jedoch bei allen gleich: möglichst viele Runden um den Horbachsee zu laufen, um damit Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.

Organisiert wird der Spendenlauf in der mittlerweile 13. Ausgabe von der katholischen jungen Gemeinde St. Martin, kurz KjG.

Rund 110 Läufer und einige Zuschauer, die an der Strecke die Sportler anfeuern und unterstützen, sind am Samstag im Ettlinger Horbachpark. „Es freut uns besonders, dass bei den Läufern wieder alle Altersklassen vertreten sind“, sagt Leo Sauerborn vom Orga-Team.

Von 9 Uhr morgens bis um 14 Uhr am Mittag hat dabei jeder ganz individuell Zeit, seine Runden zu drehen. Und wer am Wochenende keine Zeit hat oder bereits zuvor motiviert war, dem bot sich auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, in den zwei Wochen vor dem Lauf Kilometer zu sammeln und damit Spenden zu erlaufen.

Das Konzept des Spendenlaufs sieht dabei vor, dass sich die Läufer im Vorhinein Sponsoren suchen und mit diesen einen festen Rundenpreis vereinbaren. „Das sind oft Eltern, Kollegen oder Freunde, kann aber auch sonst jeder sein“, sagt Sauerborn.

Das Geld aus Ettlingen fließt nach Südafrika

Aus der Anzahl der gelaufenen Runden errechnet sich dann die Höhe der Spendensumme. Unterstützt wird wie in den vergangenen Jahren ein Projekt der Umckaloabo-Stiftung, die sich für Kinder und Jugendliche im südlichen Afrika engagiert. Mit dem Erlös soll dann eine Schule in einem der ärmsten Landstriche Südafrikas unterstützt werden.

Die Aussicht, einen guten Zweck zu unterstützen sowie das gute Laufwetter ziehen viele Leute und auch Tiere an. Ina Floßmann hat mit ihrem Hund Boomer 20 Runden geschafft. Als Sponsoren für die zwei habe Floßmann Freunde und Bekannte angesprochen. „Die waren auch alle sofort dabei und wollten gerne unterstützen.“ Nach dem Lauf gibt es nun als Belohnung einen Kuchen und ein Leckerli für Boomer.

Einige Unternehmen spenden auch einen festen Betrag. Leo Sauerborn

Mitorganisator

Neben privaten Läufern wird die KjG-Aktion auch wieder von einigen regionalen Betrieben unterstützt. So verkauft das Team vom Ettlinger Kaffeehäusle beispielsweise Kuchen. „Einige Unternehmen spenden auch einen festen Betrag, der dann direkt auf unser Spendenkonto fließt“, sagt Sauerborn.

Durch diese Unterstützer sowie die Läufer konnte insgesamt eine Summe von voraussichtlich etwa 20.000 Euro gesammelt werden. Der genaue Kassensturz stehe aber noch aus.

Die Seeger-Gruppe hat mehr als 20 Läufer in Ettlingen am Start

Einen großen Teil zu der Summe hat die Laufmannschaft der Seeger-Gruppe beigetragen, die bereits in den vergangenen Jahren dabei war. „Dieses Jahr sind wir fast 25 Leute“, sagt Ingo Wildauer. Er selbst hat 22 Runden gepackt, wie er auf seiner Urkunde präsentiert.

„Mein Ziel waren eigentlich zehn Runden, heute lief es aber gut, und für den guten Zweck hängt man auch mal noch ein paar mehr dran“, sagt er und trifft dabei den generellen Tenor der Läufer.