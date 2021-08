Ausverkauf mit viel Wehmut beim Sportzentrum Palermo in Ettlingen

Das Sportzentrum Palermo in Ettlingen verkauft am Wochenende seine komplette Einrichtung. Die frühere Heimat der Bundesliga-Judoka ist seit November geschlossen. Für das Gebäude gibt es mehrere Interessenten.

Ausverkauf zur Musik von Celentano: Das Herz ist Alfredo Palermo schwer, als er und seine Frau Doris am Wochenende auf ihrem Flohmarkt im Sportzentrum in der Dieselstraße Hunderte Erinnerungsstücke anbieten. Während aus den Boxen die Klassiker des Mailänder Barden erklingen, sieht Palermo seine Vergangenheit an sich vorüberziehen. Seine italienische Lebensfreude, die viele Ettlinger mit dem 77-Jährigen in Verbindung bringen, ist in diesen Tagen ein wenig getrübt.

„Wenn es nach mir geht, würde ich alles behalten“, sagt der Gründervater des Judo Club wehmütig und lässt seine Hände in den Schoß fallen: „Aber es geht einfach nicht – zu wenig Platz.“

Rückblick: Mit dem Sportzentrum Palermo schließt im November 2020 eine Ettlinger Institution. Die Hallen stehen leer, Judomatten und Gewichte verstauben.