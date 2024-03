„Geld ist die unkritischste Ressource.“ Das ist ein seltener Satz, wenn es um Projekte geht. Und aus dem Mund eines Oberbürgermeisters darf er gar als Rarität gelten. Dennoch hat sich Ettlingens Rathauschef Johannes Arnold (Freie Wähler) jüngst, wenn auch leicht schmunzelnd, vor Zeugen zu diesem Satz hinreißen lassen.

Die „Zeugen“ waren dabei etwa 30 Bürger. Gewerbetreibende, Gastronomen, Stadträte und Immobilienbesitzer. Ihnen wollte der OB mit diesem Satz ein neues Konzept der Stadt zur Belebung der Innenstadt schmackhaft machen. Ein Konzept, dessen zentraler Inhalt es auch ist, Leerstände zu vermeiden.

Ettlingen ist Teil des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Aber der Reihe nach. Schon seit Ende des Jahres 2022 ist Ettlingen Teil des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, kurz ZIZ. Dieses erfordert nicht nur ein innovatives und tragfähiges Konzept zur Innenstadtentwicklung, sondern auch dessen Umsetzung.

Das können kleinere Maßnahmen sein, wie die Blumenbälle, die im zurückliegenden Jahr Teile von Ettlingens Innenstadt zierten (und das auch dieses Jahr wieder tun werden) oder größere Ideen, wie die, die Ettlinger Stadtverwaltung und Citymanagement jetzt präsentiert haben.

Die Stadt rollt unter dem Motto: „Neu in Ettlingen“ einen Starthilfe-Wettbewerb für Gewerbetreibende aus. Dafür will sie zwei leer stehende Gewerbeeinheiten für ein Jahr anmieten und diese lediglich gegen die Übernahme der Nebenkosten an kreative Geschäftsgründer und -Inhaber mit zukunftsträchtigen Ideen untervermieten, wie Citymanagerin Nicole Bär erklärt. Die Fördermittel speisen sich dabei aus Geldern der Stadt Ettlingen und dem Bundesförderprogramm ZIZ.

Stadt sucht noch Gewerbeeinheiten für Starthilfekonzept

Die beiden Gewerbeeinheiten, die die Stadt aktuell noch sucht, sollen dabei auf zwei unterschiedliche Arten bespielt werden. Zum einen mit sogenannten Pop-Up-Stores.

Heißt laut Bär im Klartext: „Während des Aktionsjahres wechselt in einem der beiden Objekte alle drei Monate der Untermieter, wodurch unterschiedliche Nutzungen ausgetestet werden können und immer wieder neue Angebote Interessenten in die Stadt ziehen“. Handwerker oder Künstler hätten so genauso die Möglichkeit, ihre Produkte anzubieten wie Anbieter saisonaler Produkte oder Gründer, welche austesten möchten, ob ihre Geschäftsidee in der Ettlinger Innenstadt den erhofften Anklang findet.

Die zweite Immobilie soll einmalig und damit fortwährend bespielt werden. In diesem Fall sei die Subvention mit einer Starthilfe für den Betrieb gleichzusetzen, welche perspektivisch eine Langzeitnutzung der Immobilie ermöglichen soll, sagt Bär. Die genauen Teilnahme-Modalitäten sowohl für Gewerbetreibende als auch Immobilienbesitzer lassen sich beim Citymanagement der Stadt erfragen und auf der Homepage der Stadt unter www.ettlingen.de nachlesen.

Verfügungsfonds mit 80.000 Euro für 2024 und 2025

Doch das alles ist nur ein Teil des Konzepts. Die Stadt stellt im Rahmen des ZIZ auch wieder einen Verfügungsfonds für innenstadtbelebende Maßnahmen auf die Beine. Insgesamt 80.000 Euro umfasst das Finanzpaket für die Jahre 2024 und 2025.

Durch den Verfügungsfonds sollen Citymanagerin Bär zufolge insbesondere kleinere Maßnahmen mit einem kurzfristigen Umsetzungszeitraum gefördert werden. „Dabei sind Reinigungsmaßnahmen genauso denkbar wie Maßnahmen der Dekoration, Belebung, Begrünung oder Beleuchtung“, so Bär. Auch hier gilt: Nähere Infos über Modalitäten gibt es auf der städtischen Homepage und beim Citymanagement.

Wir dürfen keine Käseglocke über die Innenstadt stülpen. Johannes Arnold

Oberbürgermeister von Ettlingen.

Rathauschef Arnold betonte, dass all die Ideen dazu dienten, die vielschichtigen Herausforderungen der Innenstadtentwicklung auf mehrere Schultern zu verteilen und die direkt Betroffenen dabei mitzunehmen. Er unterstrich: „Wir dürfen keine Käseglocke über die Innenstadt stülpen. Wir müssen auf aktuelle Entwicklungen reagieren und dabei zugleich darauf achten, dass der Charakter unserer Innenstadt erhalten bleibt.“

Citymanagerin: Innenstadt muss „Wohlfühlort“ werden

Bär machte zugleich klar, dass sich der Charakter einer Innenstadt infolge des zunehmenden Onlinehandels auch verändere und verändern müsse. Der Einzelhandel allein sei nicht mehr der dominierende Faktor für die Innenstadt. Es gehe darum, „Wohlfühlorte, Orte zum Treffen“ zu schaffen und auch Dienstleister wie beispielsweise Ärzte in der Innenstadt zu etablieren. Dafür müsse vor allem auch Leerstand mit allen Mitteln vermieden werden. Denn „Leerstand ist ansteckend.“